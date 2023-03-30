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39 минут назад

Бывшая жена и сын Стаса Пьехи попали в больницу

Никита Бородкин

Модель Наталья Горчакова с сыном Петром попали в больницу. Как сообщает «7Дней», бывшая супруга певца Стаса Пьехи и его сын заболели коронавирусом и гриппом одновременно.

Бывшая жена и сын Стаса Пьехи попали в больницу
Фото: соцсетисоцсети

«По новой переболели гриппом и короной со всеми "прелестями": "скорыми", капельницами и несшибаемой температурой», — заявила она.

Горчакова отметила, что они с сыном тяжело переносили болезнь, однако сейчас чувствуют себя хорошо.

Напомним, что сын Горчаковой и Пьехи родился на 2014 году — накануне ему исполнилось девять лет. Супруги развелись спустя год после рождения Петра. По словам певца, воспитанием ребенка занимается Наталия, а он материально обеспечивает своего наследника.

Ранее Пьеха признавался, что хотел бы чаще видеть Петра, однако Горчакова отказывается переезжать в Москву из Санкт-Петербурга. Чаще всего он общается с мальчиком по видеосвязи.

Шоу-бизнес,Наталья Горчакова,Стас Пьеха,
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