Бывшая жена и сын Стаса Пьехи попали в больницу

Модель Наталья Горчакова с сыном Петром попали в больницу. Как сообщает «7Дней», бывшая супруга певца Стаса Пьехи и его сын заболели коронавирусом и гриппом одновременно.

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«По новой переболели гриппом и короной со всеми "прелестями": "скорыми", капельницами и несшибаемой температурой», — заявила она.

Горчакова отметила, что они с сыном тяжело переносили болезнь, однако сейчас чувствуют себя хорошо.

Напомним, что сын Горчаковой и Пьехи родился на 2014 году — накануне ему исполнилось девять лет. Супруги развелись спустя год после рождения Петра. По словам певца, воспитанием ребенка занимается Наталия, а он материально обеспечивает своего наследника.