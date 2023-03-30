Бывшего мужа Эмили Ратаковски обвинили в сексуальных домогательствах

Бывший муж модели Эмили Ратаковски, продюсер Себастьян Бер-МакКлард, обвиняется в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении с девочками-подростками. Об этом сообщает Page Six.

Одна из жертв Бер-МакКларда, 24-летняя девушка, имя которой не называется, заявила, что когда ей было 17 лет, продюсер связался с ней через Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), чтобы предложить небольшую роль в фильме «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном. Но когда она прибыла на съемочную площадку, все обернулось совсем иначе: в первый же день ее заставили сниматься полностью обнаженной с «актером, который только недавно вышел из тюрьмы». В своем заявлении девушка говорит, что чувствовала себя «совершенно ошеломленной» и «напуганной».

Другая предполагаемая жертва Себастьяна Бер-МакКларда утверждает, что познакомилась с ним, когда ей исполнилось 18 лет, и он якобы «ухаживал за ней и обещал большую карьеру в кино». Девушка добавила, что однажды она застала продюсера за «непристойной» перепиской с 15-летней девочкой. Сообщается, что у Бер-МакКларда были отношения с этой девушкой, когда он уже был женат на Эмили Ратаковски.

В июле прошлого года Эмили Ратаковски ушла от своего мужа Себастьяна Бер-Маккларда после четырех лет брака и рождения сына Сильвестра Аполло. Причиной развода стали измены продюсера.