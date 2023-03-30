Танцующая Хиллари Клинтон, Бейонсе за миллионы долларов и праздник для нищих: как выглядит свадьба богатейших людей Индии

Индия делит с Китаем звание самой густонаселенной страны. Среди 1,4 миллиарда индийцев очень много бедных, но и богатых хватает — это неизбежно хотя бы статистически. Время от времени очередной индийский миллиардер устраивает пир на весь мир, поражая планету масштабом своих трат. В 2018 году случилась очередное громкое бракосочетание: самый богатый человек страны, предприниматель Мукеш Амбани выдавал замуж дочь. Праздник, среди гостей которого были Хиллари Клинтон, Наталья Водянова и Бейонсе, обошелся ему в сто миллионов долларов. Кто удостоился руки красавицы Иши Амбани и как проходило торжество — в материале «Ленты.ру» из цикла статей о самых роскошных свадьбах мира.

Золотые наследники

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Богатейшего человека Индии (из тех, кто постоянно проживает в этой стране) Мукеша Амбани нельзя назвать selfmade man — успешным человеком, который самостоятельно построил карьеру и сколотил гигантское состояние. Мукешу просто повезло: у него был предприимчивый отец, бизнесмен Дхирубхай Амбани, начинавший как скромный торговец пряностями.

В 1966 году Дхирубхай основал компанию Reliance Industries, из которой со временем выросла одна из крупнейших индийских корпораций. Собственно, отцовской активности Мукеш Амбани обязан тем, что местом его рождения стала не родная Индия, а экзотический Йемен. Он родился там в 1957 году, когда его отец зарабатывал первоначальный капитал для собственного бизнеса, трудясь по найму в компании A.Besse & Co. Вскоре после появления на свет первенца семейство вернулось на родину.

Компания Амбани, изначально занимавшаяся текстилем, разрослась до громадного холдинга. Главным направлением его деятельности стали нефть и газ, а затем подключились энергетика и химическое производство. Дхирубхай знал: для того чтобы властвовать, надо разделять — в данном случае диверсифицировать бизнес. В 1977-м Reliance Industries вышла на биржу, и к производству прибавились финансовые операции. Состояние индийца росло на глазах.

В 2002-м Дхирубхай умер, не дожив до своего 70-летия. Бизнес унаследовали сыновья — старший Мукеш и младший Анил. Анил зарегистрировал отдельную компанию Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group и стал судиться с братом по поводу цен на газ: один обвинял другого в демпинге. Однако растущая индийская экономика, даже несмотря на кризис 2008 года, более чем полностью обеспечила обоих.

В рейтинге Forbes 2017 года состояние Мукеша Амбани оценивалось более чем в 23 миллиарда долларов (более триллиона рублей по курсу того времени), а в 2020 году — уже почти в 65 миллиардов (около пяти триллионов рублей)

Есть все основания полагать, что в ближайшие годы Мукеш Амбани не обеднеет, а его дети — сыновья Акаш и Анант и дочь Иша — получат богатое наследство. Иша вместе со своим братом-близнецом Акашем — старшие дети Мукеша Амбани и его жены Ниты. Они появились на свет 23 октября 1991 года в Мумбаи, где располагаются флагманские офисы отцовского холдинга. Позже у них появился брат Анант, который младше близнецов на четыре года.

Иша и Акаш получили блестящее образование в сфере бизнеса: отец готовил себе смену, невзирая на пол отпрысков. Иша, состояние которой уже в 18 лет составляло более 660 миллионов долларов (примерно 20 миллиардов рублей — второе место в списке богатых наследниц Forbes того времени), не поддалась искушениям золотой молодежи, а активно занялась учебой. Она окончила Йель, престижнейший университет американской «Лиги плюща», где изучала психологию и регионоведение, а затем — Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета. Первые шаги в карьере она сделала в консалтинговой компании McKinsey & Company, входящей в так называемую «большую четверку»: практически обязательный пункт в резюме любого начинающего бизнес-аналитика с перспективой.

Романтика или расчет?

Впрочем, это было только начало трудовой деятельности красивой и умной индийской наследницы. После бакалавриата отец ввел ее в состав совета директоров дочерних компаний своей корпорации. В 2015-м имя Иши Амбани уже появилось в рейтинге самых влиятельных начинающих деловых женщин Азии — в первой дюжине списка.

Но скучные денежные операции не удовлетворяли творческих порывов молодой миллионерши, и она посвятила часть своего времени моде. Иша запустила сайт по продаже одежды AJIO (под эгидой одной из компаний семейного холдинга — Reliance Retail). Премьера состоялась на индийской неделе моды Lakme Fashion Week.

Иша закончила учебу в 2018-м — и сразу собралась замуж. 7 мая она объявила о помолвке с молодым (всего на шесть лет старше ее) предпринимателем Анандом Пирамалом.

В патриархальном обществе — а Индия, несомненно, все еще патриархальное общество, несмотря на революционные перемены XX века, — желательно, чтобы жених был богаче невесты. В случае с Ишей это, к сожалению для претендентов на ее руку, практически нереально. Ананд мог предложить невесте всего лишь 4,3 миллиарда долларов (241 миллиард рублей), что в разы меньше состояния Мукеша Амбани.

И тем не менее Пирамалу удалось завоевать сердце богатой наследницы. Он тоже родился в довольно состоятельной семье (его отец, предприниматель Аджай Пирамал основал компанию Piramal Group еще в 1984 году) и учился в США: сначала окончил Пенсильванский университет, потом — Гарвардскую школу бизнеса.

Применив полученные знания, Ананд создал компанию Piramal Realty, которая занимается недвижимостью, и за год до свадьбы получил награду Hurun India-2017 как один из самых многообещающих молодых бизнесменов в этой сфере. Закончив обучение, Пирамал-младший занял пост исполнительного директора в отцовской компании и, помимо Piramal Realty, возглавил сеть медицинских учреждений Piramal Swasthya.

Частные самолеты и Бейонсе за миллионы долларов

В какой степени брак наследников двух крупных компаний продиктован романтическими чувствами, а в какой к нему привели бизнес-интересы двух семей, судить сложно. Объединение капиталов под «матримониальным флагом» в Индии не редкость. К слову, Анант Амбани, младший брат Иши, который с детства боролся с лишним весом, не так давно похудел более чем на 100 килограммов и в начале 2023 года женился на красивой и богатой девушке — Радхике Мерчант, дочери главы индийской корпорации Encore Healthcare Private Limited.

По официальной версии индийских таблоидов, у Иши и Ананда все-таки была любовь. Их родители знакомы еще с тех пор, как были молоды и делали самые первые шаги в бизнесе. Во время церемонии помолвки молодой пары ведущий поинтересовался у Мукеша, когда он понял, что детская дружба его дочери с сыном приятеля может перерасти во что-то большее. «Когда она из совы превратилась в жаворонка», — улыбаясь, ответил миллиардер. Чтобы как можно больше общаться с возлюбленным, который рано начинает свой рабочий день, Иша изменила привычке поздно вставать и поздно ложиться спать.

Свадьба Ананда и Иши началась с официальной церемонии, которая прошла в роскошном, описанном во всех люксовых путеводителях и глянцевых журналах отеле Taj Lake Palace (что означает «Озерный дворец») в Удайпуре. Затем невеста, жених, их родители и около двух тысяч гостей перебрались праздновать в Антиллию, 27-этажную резиденцию семьи Амбани в Мумбаи.

$100 млн выложили родители жениха и невесты за свадебные торжества, изысканные блюда, браслеты Dolce & Gabbana для каждого гостя, перелеты на ста частных самолетах и проживание в пяти лучших отелях Мумбаи, забронированных под свадьбу

Особенный интерес у прессы вызвали именно гости бракосочетания. Самым часто упоминаемым персонажем стала экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон: практически все медиа, освещавшие свадьбу, упомянули, что она танцевала с индийской кинозвездой первого ряда Шахрух Ханом, «Королем Болливуда». Приехал и другой госсекретарь — Джон Керри. Поговаривали, что приглашение политиков такого ранга на семейное торжество преследует не только матримониальные, но и политические цели.

Центр индийской киноиндустрии на свадьбе дочери миллиардера представляли и две популярные во всем мире актрисы — Айшвария Рай и Приянка Чопра. От российско-европейской модной элиты выступала супермодель Наталья Водянова.

Гвоздем музыкальной программы стала Бейонсе, которая спела свои хиты Perfect и Crazy In Love. Певица вышла на эстраду в алом платье, усыпанном блестками и кристаллами от дизайнера Абу Яни Сандипа, дизайнера модного дома Jashan. Наряд отдаленно напоминал традиционное индийское сари, однако поражал чрезмерно откровенным разрезом на бедрах.

$6 млн получила Бейонсе за выступление

Сама же невеста была одета вполне традиционно — в сари, хотя и расшитое золотом. На ее разрисованных, по обычаю, хной ладонях красовались бриллиантовые кольца и жемчужные браслеты. Бриллианты сверкали и в колье, серьгах и головных украшениях Иши. Ананд надел довольно скромный на вид черный френч — традиционную мужскую одежду индийцев. Пуговицы на нем, впрочем, были декорированы бриллиантами. После официальной части пара переоделась в европейские костюмы.