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59 минут назад

Якубович отреагировал на информацию о владении десятком домов в Подмосковье

Мослента

Российский телеведущий Леонид Якубович в интервью РИА Новости опроверг слухи о владении самолетами, вертолетом и 12 домами в Подмосковье. По его словам, СМИ и социальные сети распространяют ложную информацию.

Якубович отреагировал на информацию о владении самолетами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Телеведущий рассказал, что раньше журналисты утверждали, что ему принадлежит больше десятка домов в Московской области, однако сейчас, по их мнению, в собственности у него осталось лишь четыре особняка.

«Видимо, я продал часть. На самом деле у меня один дом, и принадлежит он семье», — сообщил Якубович.

Он также рассказал, что СМИ приписывают ему владение самолетами и вертолетом. Однако, по словам ведущего шоу «Поле чудес», собственных воздушных судов у него нет.

Ранее блогер Валерия Чекалина отреагировала на обвинения в неуплате налогов.

Шоу-бизнес,Валерия Чекалина,Леонид Якубович,
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