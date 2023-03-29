Сбежавший из России брат Хаматовой репетирует «Гамлета» в рижском театре

Брат актрисы Чулпан Хаматовой Шамиль улетел из Москвы и после ухода из театра «Современник» начал репетицию нового спектакля «Гамлет» в Латвии.

Вслед за своей старшей сестрой Хаматов изучил актерское мастерство и по стопам артистки улетел за границу. По информации Telegram-канала «НеМалахов СЛИВки», мужчина был замечен в скандальном спектакле «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», вырученные средства с которого пошли на помощь Украине.

После того, как новость об участии актера в пьесе за рубежом попала в Сеть, Хаматов был изгнан из «Современника», но, по информации источника, уже начал репетицию «Гамлета» в рижском театре. Судя по всему, брат Хаматовой решил всерьез заняться строительством карьеры за рубежом и о своем возвращении на родину пока не думает.