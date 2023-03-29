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31 минуту назад

Соловьёв напомнил Галкину* о возрасте Пугачёвой

Национальная Служба Новостей

Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире «Соловьев Live» резко ответил юмористу Максиму Галкину* (признан в РФ иноагентом), который пошутил над возрастом российских артистов. На одном из концертов шоумен попытался высмеять поддержавших спецоперацию на Украине Григория Лепса, Надежду Бабкину, Ларису Долину и Олега Газманова, указав на их возраст.

Соловьёв напомнил Галкину* о возрасте Пугачёвой
Фото: nsn.fmnsn.fm

Галкин назал их «кооперативом «Судорога», при этом отказался считать себя эйджистом. Отвечая на насмешки Соловьёв напомнил юмористу, что он моложе своей 73-летней супруги Аллы Пугачёвой почти на 30 лет.

«Галкин, который высмеивает возраст артистов, вежливо говоря, моложе, чем его жена – и ему в голову ничего не приходит!» — заключил телеведущий.

Ранее депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин заявил в своём Telegram-канале, что подал жалобу на Галкина, так как ему не понравилась шутка юмориста про журналистку Ольгу Скабееву, сообщает НСН.

Шоу-бизнес,Ольга Скабеева,Юрий Швыткин,Олег Газманов,Лариса Долина,Надежда Бабкина,Григорий Лепс,Алла Пугачева,Владимир Соловьев,Госдума,
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