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Дмитрий Колдун рассказал, как хозяйка квартиры пробиралась в жилье в его отсутствие и воровала еду

Певец Дмитрий Колдун рассказал в беседе с «Пятым каналом» о конфузе во время аренды квартиры.

Колдун рассказал, как хозяйка квартиры пробиралась в его жилье и воровала еду
© РИА Новости

По словам Колдуна, хозяйка жилья приходила в его отсутствие и ела его еду. Музыкант заметил это по черной икре, которую ему подарил фан-клуб. Деликатеса становилось все меньше и меньше с каждым днем, хоть певец его не ел.

«Мне соседи сказали, они думали, что я съехал. Потому что, когда я был на гастролях, она (хозяйка квартиры) приходила. И я решил оттуда съехать. Вот такая история поучительная — если едите черную икру, то делайте это незаметно», — рассказал музыкант.

Колдун добавил, что такое поведение зависит от человека. Артист также снимал жилье у добропорядочных людей, которые не врывались в квартиру в его отсутствие.

Ранее Колдун прокомментировал пластическую операцию коллеги Филиппа Киркорова. Он заявил, что народный артист стал «более звездным и королевским». По словам музыканта, коллега выглядел отлично «во все времена», однако он в праве делать так, как ему лучше. Певец отметил, что сам давно не посещал фитнес-зал.

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