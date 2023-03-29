Колдун рассказал, как хозяйка квартиры пробиралась в его жилье и воровала еду

Певец Дмитрий Колдун рассказал в беседе с «Пятым каналом» о конфузе во время аренды квартиры.

По словам Колдуна, хозяйка жилья приходила в его отсутствие и ела его еду. Музыкант заметил это по черной икре, которую ему подарил фан-клуб. Деликатеса становилось все меньше и меньше с каждым днем, хоть певец его не ел.

«Мне соседи сказали, они думали, что я съехал. Потому что, когда я был на гастролях, она (хозяйка квартиры) приходила. И я решил оттуда съехать. Вот такая история поучительная — если едите черную икру, то делайте это незаметно», — рассказал музыкант.

Колдун добавил, что такое поведение зависит от человека. Артист также снимал жилье у добропорядочных людей, которые не врывались в квартиру в его отсутствие.