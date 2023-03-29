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32 минуты назад

На рэпера 10AGE написали заявление в СК и обвинили в оскорблении чувств верующих

Lenta.ruиещё 1

На 25-летнего российского рэп-исполнителя Дмитрия Панова, известного под псевдонимом 10AGE, написали заявление в Следственный комитет и обвинили в оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На рэпера 10AGE написали заявление и обвинили в оскорблении чувств верующих
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным портала, активисты центра «Сорок сороков» заявили о копировании рэпером образа Христа, а также отправили его песни и фотографии сотрудникам Национального центра экспертиз.

В учреждении подтвердили факт оскорбления чувств верующих, после чего активисты подали заявление. В случае если СК сочтет обвинения в адрес 10AGE доказанными, музыканту будет грозить до одного года тюремного заключения.

Сам Панов в разговоре с изданием сказал, что правоохранительные органы не предпринимали попыток связаться с ним, а также добавил, что не копирует образ Иисуса Христа, а просто не бреется.

В середине марта стало известно, что российский поп-певец Филипп Киркоров выиграл суд с православными активистами, которые хотели привлечь к ответственности эстрадного исполнителя из-за его концертного номера с танцем на декорации в форме креста.

Шоу-бизнес,Дмитрий Панов,Филипп Киркоров,Иисус Христос,Следственный комитет,
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