Актриса Стаханова пожаловалась на размер пенсии

Актриса Галина Стаханова в беседе с журналом «СтарХит» пожаловалась на маленькую пенсию и рассказала, что едва сводит концы с концами.

Пенсия звезды составляет 25 тысяч рублей и ее хватает только чтобы заплатить за квартиру, свет и телефон.

«Лекарства дорогие у меня очень. Много на них уходит — тысяч 10 в месяц! Я принимаю и от гипертонии, и от сердечка», - поделилась артистка.

Никаких надбавок к пенсии у нее нет, так отсутствуют звания. Причиной стало отсутствие театрального образования.

«Я — самородок, артистка из народа. Народная, но не народная», — добавила Стаханова.

Благодаря работе в кино, у Галины Константиновны есть дополнительный заработок. Без него артистка уверена, что не выжила бы.