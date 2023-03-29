Актриса Стаханова пожаловалась на размер пенсии

Актриса Галина Стаханова в беседе с журналом «СтарХит» пожаловалась на маленькую пенсию и рассказала, что едва сводит концы с концами.
Пенсия звезды составляет 25 тысяч рублей и ее хватает только чтобы заплатить за квартиру, свет и телефон.
«Лекарства дорогие у меня очень. Много на них уходит — тысяч 10 в месяц! Я принимаю и от гипертонии, и от сердечка», - поделилась артистка.
Никаких надбавок к пенсии у нее нет, так отсутствуют звания. Причиной стало отсутствие театрального образования.
«Я — самородок, артистка из народа. Народная, но не народная», — добавила Стаханова.
Благодаря работе в кино, у Галины Константиновны есть дополнительный заработок. Без него артистка уверена, что не выжила бы.
Ранее недовольство своей пенсией выразила актриса Тамара Семина. Какой конкретно размер пенсии у звезды неизвестно, однако сама она призналась, что получает надбавку 30 тысяч рублей за звание. Даже с учетом этого она считает выплаты оскорбительными.