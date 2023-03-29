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5 минут назад

Валерию Меладзе предложили запретить въезд в Россию

Российская Газетаиещё 3

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, отправившийся добровольцем в зону СВО, призвал запретить певцу Валерию Меладзе въезд в Россию.

Валерию Меладзе предложили запретить въезд в Россию
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Артисты, популярные люди пытаются в этом конфликте участвовать. У них есть свои причины - требуют западные кураторы. Когда эти Валерии Меладзе пытаются свой хоботок запустить в карманы и продавать билетики - это предательство. Я считаю, что Меладзе никогда в жизни больше в нашей стране появляться не должен", - приводит слова Милонова KP.RU.

Ранее сообщалось, что Меладзе, публично произнёсшего лозунг украинских националистов, призвали проверить на предмет финансирования ВСУ. Недавно были отменены концерты певца в нескольких российских городах.

Тем временем брат Валерия Константин Меладзе вместе с супругой Верой Брежневой, оставив в РФ долги, избавляются от недвижимости в Крыму и Подмосковье, а также от прав на свои русскоязычные хиты.

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