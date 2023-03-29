Валерию Меладзе предложили запретить въезд в Россию

"Артисты, популярные люди пытаются в этом конфликте участвовать. У них есть свои причины - требуют западные кураторы. Когда эти Валерии Меладзе пытаются свой хоботок запустить в карманы и продавать билетики - это предательство. Я считаю, что Меладзе никогда в жизни больше в нашей стране появляться не должен", - приводит слова Милонова KP.RU.