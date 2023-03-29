Валерию Меладзе предложили запретить въезд в Россию

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, отправившийся добровольцем в зону СВО, призвал запретить певцу Валерию Меладзе въезд в Россию.
"Артисты, популярные люди пытаются в этом конфликте участвовать. У них есть свои причины - требуют западные кураторы. Когда эти Валерии Меладзе пытаются свой хоботок запустить в карманы и продавать билетики - это предательство. Я считаю, что Меладзе никогда в жизни больше в нашей стране появляться не должен", - приводит слова Милонова KP.RU.
Ранее сообщалось, что Меладзе, публично произнёсшего лозунг украинских националистов, призвали проверить на предмет финансирования ВСУ. Недавно были отменены концерты певца в нескольких российских городах.
Тем временем брат Валерия Константин Меладзе вместе с супругой Верой Брежневой, оставив в РФ долги, избавляются от недвижимости в Крыму и Подмосковье, а также от прав на свои русскоязычные хиты.