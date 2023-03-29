Якубович опроверг сообщения о своих личных самолетах и 12 домах

77-летний российский телеведущий Леонид Якубович в беседе с РИА Новости ответил на слухи о своих 12 домах в Подмосковье. По словам Якубовича, раньше писали о его 12 домах, а теперь только о четырех. "Видимо, я продал часть. На самом деле у меня один дом, и принадлежит он семье", - сказал ведущий "Поля чудес". Также он опроверг сообщения о наличии у себя двух личных самолетов и вертолета. "Где они стоят - не знаю, я в глаза их не видел. Я езжу в Минск, где летаю на Ми-2 Николая Мочанского, у которого свой аэроклуб", - пояснил Якубович. Ранее сообщалось, что Якубович будет вести подкасты об авиации в программе "Подкаст. Лаб" на Первом канале.