Гороскоп на 31 марта 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Овнам пригодится их знаменитое чутьё, говорят звёзды. Если в этот день вас ждёт подписание важных бумаг или другое судьбоносное событие, слушайте интуицию. ТЕЛЬЦЫ 31 марта Тельцы могут пострадать физически, предупреждают звезды. И советуют вам быть внимательным и осторожным, особенно с острыми и горячими предметами. БЛИЗНЕЦЫ 31 марта Близнецам легко будет удаваться то, что обычно вызывает у них трудности. Звёзды советуют вам ловить момент и не бояться брать на себя чуть больше. РАКИ 31 марта будет для Раков нелегким в эмоциональном плане. Единственное, к чему призывают вас звёзды - не показывать своих чувств окружающим. Ни к чему это в пятницу. ЛЬВЫ Львы 31 марта должны будут проявить бескорыстие, говорят звёзды. И предупреждают: если будете ждать вознаграждения за свою работу, результат может разочаровать вас. ДЕВЫ 31 марта Девам следует опасаться дальней дороги, звёзды предупреждают: если решите отправиться в путешествие, рискуете не найти пути назад. ВЕСЫ 31 марта Весы должны будут обратить внимание на окружающих. Слушать их не обязательно, а вот учитывать их настрой и мнение стоит, говорят звёзды. СКОРПИОНЫ 31 марта у Скорпионов может появиться новый оппонент, говорят звёзды. Но призывают вас спокойно реагировать на внешние вызовы. Скорее всего, они помогут вам прокачать ваши собственные силы. СТРЕЛЬЦЫ 31 марта у Стрельцов ожидается насыщенный и продуктивный день. Правда, для этого вам придётся от чего-то отказаться, говорят звёзды. КОЗЕРОГИ 31 марта может стать для Козерогов переломным днём. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, действуйте смело и нетривиально, советуют звёзды. ВОДОЛЕИ 31 марта у Водолеев может быть не самый продуктивный день, предупреждают звёзды. И советуют вам посвятить эту пятницу себе и своим собственным задачам. РЫБЫ 31 марта Рыбы могут оказаться меж двух огней. Звёзды призывают вас не бояться обидеть кого-либо своим выбором. Для всех хорошим не будешь. Фото: unsplash.com