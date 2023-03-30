$76.45+0.1482.39-0.75
12 часов назад

Гороскоп на 31 марта 2023 года: что обещают астрологи

СОВАиещё 3

ОВНЫ Овнам пригодится их знаменитое чутьё, говорят звёзды. Если в этот день вас ждёт подписание важных бумаг или другое судьбоносное событие, слушайте интуицию. ТЕЛЬЦЫ 31 марта Тельцы могут пострадать физически, предупреждают звезды. И советуют вам быть внимательным и осторожным, особенно с острыми и горячими предметами. БЛИЗНЕЦЫ 31 марта Близнецам легко будет удаваться то, что обычно вызывает у них трудности. Звёзды советуют вам ловить момент и не бояться брать на себя чуть больше. РАКИ 31 марта будет для Раков нелегким в эмоциональном плане. Единственное, к чему призывают вас звёзды - не показывать своих чувств окружающим. Ни к чему это в пятницу. ЛЬВЫ Львы 31 марта должны будут проявить бескорыстие, говорят звёзды. И предупреждают: если будете ждать вознаграждения за свою работу, результат может разочаровать вас. ДЕВЫ 31 марта Девам следует опасаться дальней дороги, звёзды предупреждают: если решите отправиться в путешествие, рискуете не найти пути назад. ВЕСЫ 31 марта Весы должны будут обратить внимание на окружающих. Слушать их не обязательно, а вот учитывать их настрой и мнение стоит, говорят звёзды. СКОРПИОНЫ 31 марта у Скорпионов может появиться новый оппонент, говорят звёзды. Но призывают вас спокойно реагировать на внешние вызовы. Скорее всего, они помогут вам прокачать ваши собственные силы. СТРЕЛЬЦЫ 31 марта у Стрельцов ожидается насыщенный и продуктивный день. Правда, для этого вам придётся от чего-то отказаться, говорят звёзды. КОЗЕРОГИ 31 марта может стать для Козерогов переломным днём. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, действуйте смело и нетривиально, советуют звёзды. ВОДОЛЕИ 31 марта у Водолеев может быть не самый продуктивный день, предупреждают звёзды. И советуют вам посвятить эту пятницу себе и своим собственным задачам. РЫБЫ 31 марта Рыбы могут оказаться меж двух огней. Звёзды призывают вас не бояться обидеть кого-либо своим выбором. Для всех хорошим не будешь. Фото: unsplash.com

Гороскоп на 31 марта 2023 года: что обещают астрологи
Фото: СОВАСОВА
Шоу-бизнес,Гороскопы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий