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1 час назад

SHAMAN признался, что не видел посвященные ему посты Водонаевой в соцсетях

Газета.Ru

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в разговоре с Teleprogramma.pro отреагировал на то, что Алена Водонаева посвятила ему несколько постов в соцсетях.

SHAMAN признался, что не видел посвященные ему посты Водонаевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Дронова, он, «к сожалению», не видел публикаций телеведущей в личном блоге.

«Я не всегда успеваю прочитать даже то, что пишут в моем чате, потому что там десятки тысяч сообщений. А это, конечно, очень важно – читать, отвечать, реагировать и смотреть, что там происходит», — признался артист.

Водонаева несколько раз упоминала SHAMAN в личном блоге. Блогерша шутила, что ей хочется знать, о чем думает певец. Она высмеяла заголовки СМИ, в которых утверждается, что Водонаева «положила глаз» на артиста.

Также Водонаева отреагировала на то, что Дронов срезал дреды в клипе на песню «Исповедь». Телеведущая попросила певца «не резать лосины» в своих новых видео и предложила лучше «отдать их бедным».

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,Алена Водонаева,
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