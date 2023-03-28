Дело Витаса из-за конфликта в караоке-клубе прекратили

Московская полиция закрыла уголовное дело в отношении певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) о причинении легких телесных повреждений посетителю караоке-клуба в центре Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, стороны пошли на примирение.

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Адвокат певца Сергей Жорин подтвердил прекращение уголовного преследования, однако не стал комментировать детали решения правоохранительных органов.

Напомним, что конфликт произошел в октябре прошлого года в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице. Согласно заявлению пострадавшего, Грачев распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. Мужчине потребовалась медицинская помощь. Как заявлял адвокат Жорин, инцидент произошел после того, как Витас заступился за свою супругу.