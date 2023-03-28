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41 минуту назад

Уголовное дело в отношении Витаса за конфликт в караоке-клубе закрыли

Никита Бородкин

Московская полиция закрыла уголовное дело в отношении певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) о причинении легких телесных повреждений посетителю караоке-клуба в центре Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, стороны пошли на примирение.

Дело Витаса из-за конфликта в караоке-клубе прекратили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Адвокат певца Сергей Жорин подтвердил прекращение уголовного преследования, однако не стал комментировать детали решения правоохранительных органов.

Напомним, что конфликт произошел в октябре прошлого года в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице. Согласно заявлению пострадавшего, Грачев распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. Мужчине потребовалась медицинская помощь. Как заявлял адвокат Жорин, инцидент произошел после того, как Витас заступился за свою супругу.

Позднее стало известно, что в отношении Витаса возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Певец находился под подпиской о невыезде. Ему грозило до двух лет лишения свободы.

Шоу-бизнес,Виталий Грачев,Сергей Жорин,
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