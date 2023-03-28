Дело Витаса из-за конфликта в караоке-клубе прекратили

Московская полиция закрыла уголовное дело в отношении певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) о причинении легких телесных повреждений посетителю караоке-клуба в центре Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, стороны пошли на примирение.
Адвокат певца Сергей Жорин подтвердил прекращение уголовного преследования, однако не стал комментировать детали решения правоохранительных органов.
Напомним, что конфликт произошел в октябре прошлого года в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице. Согласно заявлению пострадавшего, Грачев распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. Мужчине потребовалась медицинская помощь. Как заявлял адвокат Жорин, инцидент произошел после того, как Витас заступился за свою супругу.
Позднее стало известно, что в отношении Витаса возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Певец находился под подпиской о невыезде. Ему грозило до двух лет лишения свободы.