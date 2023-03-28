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Актриса Кобзева рассказала, как у нее на съемках началась паника из-за падения в воду

Актриса Ирина Кобзева вспомнила, как у нее началась паника из-за трюка с водой. Ей нужно было рухнуть в специальный бассейн, но после второй попытки она упала в обморок.

Актриса Кобзева рассказала, как у нее на съемках началась паника
© Кадр из фильма «Странный дом»

Трюк с бассейном был запланирован на съемках фильма «Старый дом». Кобзевой нужно было в него упасть, но она начала нервничать и у нее началась паническая атака.

«Казалось бы, простая задача, но у меня начались панические атаки, и, после второй попытки это сделать, я потеряла сознание. Меня откачивали несколько часов», — призналась Кобзева в беседе с Passion.

Также Ирина вспомнила, как у нее сдали нервы и она испугалась, когда ей нужно было упасть в пропасть. Несмотря на то, что ей закрепили страховку, ей было страшно и в результате она заплакала. После сцен с автомобилем Кобзева вообще получила травмы, потому что во время вращения машины на одном месте она летала по салону.

Отметим, что по сюжету фильма «Старый дом» супружеская пара поселяется в дом. Супруга каждый день обнаруживает, что он стоит на новом месте.

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