Актриса Кобзева рассказала, как у нее на съемках началась паника

Актриса Ирина Кобзева вспомнила, как у нее началась паника из-за трюка с водой. Ей нужно было рухнуть в специальный бассейн, но после второй попытки она упала в обморок.

© Кадр из фильма «Странный дом»

Трюк с бассейном был запланирован на съемках фильма «Старый дом». Кобзевой нужно было в него упасть, но она начала нервничать и у нее началась паническая атака.

«Казалось бы, простая задача, но у меня начались панические атаки, и, после второй попытки это сделать, я потеряла сознание. Меня откачивали несколько часов», — призналась Кобзева в беседе с Passion.

Также Ирина вспомнила, как у нее сдали нервы и она испугалась, когда ей нужно было упасть в пропасть. Несмотря на то, что ей закрепили страховку, ей было страшно и в результате она заплакала. После сцен с автомобилем Кобзева вообще получила травмы, потому что во время вращения машины на одном месте она летала по салону.