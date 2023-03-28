Стоимость билетов на концерт Лорак в Москве достигает 600 тысяч рублей

Выступление пройдет 27 сентября в концертном зале Crocus City Hall. Концерт будет посвящен юбилею артистки – в этот день ей исполнится 45 лет. Певица презентует эксклюзивную концертную программу. Поздравить звезду придут EMIN, Мот, Артем Качер и другие.

Цена билетов начинается от 2 тысяч рублей. За эти деньги можно следить за выступлением с балкона. Бельэтаж уже обойдется в 5,5 тысяч, амфитеатр будет стоит до 10 тысяч, партер до 20 тысяч, а VIP-партер от 15 до 35 тысяч. Однако самые дорогие места оказались в VIP-ложе – они обойдутся в 600 тысяч. В настоящее время по такой цене доступно три билета.