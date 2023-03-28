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51 минуту назад

Стоимость билетов на концерт Лорак в Москве достигает 600 тысяч рублей

Елена Прошина

В продаже появились билеты на концерт украинской певицы Ани Лорак, который состоится осенью в Москве. Цена достигает 600 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов».

Стоимость билетов на концерт Лорак в Москве достигает 600 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступление пройдет 27 сентября в концертном зале Crocus City Hall. Концерт будет посвящен юбилею артистки – в этот день ей исполнится 45 лет. Певица презентует эксклюзивную концертную программу. Поздравить звезду придут EMIN, Мот, Артем Качер и другие.

«Настоящее музыкальное таинство, которое погрузит вас в волшебную атмосферу гармонии, даст возможность побыть наедине с собой даже в многотысячном зале», - говорится в афише.

Цена билетов начинается от 2 тысяч рублей. За эти деньги можно следить за выступлением с балкона. Бельэтаж уже обойдется в 5,5 тысяч, амфитеатр будет стоит до 10 тысяч, партер до 20 тысяч, а VIP-партер от 15 до 35 тысяч. Однако самые дорогие места оказались в VIP-ложе – они обойдутся в 600 тысяч. В настоящее время по такой цене доступно три билета.

Однако пока неизвестно, состоится ли концерт вообще. Недавно стало известно об отмене нескольких выступлений певицы. Так концерты уже отменены в Краснодаре и Ростове, под вопросом Воронеж.

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