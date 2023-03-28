Собчак раскритиковала новые функции Twitter

Ксения Собчак раскритиковала новые функции «Твиттера»
Глава «Твиттера» Илон Маск анонсировал новые правила в соцсети. Журналистка Ксения Собчак выразила недовольство нововведениями.
«С нетерпением жду, когда заходить в «Твиттер» можно будет по праву крови и ее чистоты», – написала Собчак в своем телеграм-канале.
С 15 апреля принимать участие в опросах в «Твиттере» смогут только проверенные аккаунты. Также в списке рекомендованных профилей будут видны только верифицированные пользователи.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Собчак раскритиковала отдых в Красной поляне.