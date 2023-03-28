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Ксения Собчак раскритиковала новые функции «Твиттера»

Глава «Твиттера» Илон Маск анонсировал новые правила в соцсети. Журналистка Ксения Собчак выразила недовольство нововведениями.

Собчак раскритиковала новые функции Twitter
© ТАСС

«С нетерпением жду, когда заходить в «Твиттер» можно будет по праву крови и ее чистоты», – написала Собчак в своем телеграм-канале.

С 15 апреля принимать участие в опросах в «Твиттере» смогут только проверенные аккаунты. Также в списке рекомендованных профилей будут видны только верифицированные пользователи.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Собчак раскритиковала отдых в Красной поляне.

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