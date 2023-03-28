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1 час назад

Самойлова отреагировала на слитую в сеть переписку Джигана

Газета.Ruиещё 3

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором она в автомобиле слушает новости о слитой в сеть переписке ее супруга Джигана.

Самойлова назвала "интересной новостью" слитую переписку Джигана
Фото: samoylovaoxana/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)samoylovaoxana/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Какие интересные новости, ничего не скажешь», — вздохнула Самойлова.

На опубликованных скриншотах видно, как рэпер общается с одним из пользователей Instagram. Они обсуждают дела, спорт и последние события в жизни друг друга. На одном из снимков видно, как Джиган приглашает собеседника на совместную пробежку.

Самойлова ранее подтвердила, что ее супруг Джиган сейчас не живет вместе с семьей. Слухи о разладе в семье начали распространяться после того, как Джиган перестал появляться на совместных кадрах в блоге Самойловой. Блогерша никак не комментировала ситуацию, однако выложила письмо от дочери, в котором наследница поддержала мать в ссоре с отцом.

После этого Джиган вышел на связь и объяснил свой переезд. Музыкант заявил, что на время съехал от семьи ради записи нового альбома.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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