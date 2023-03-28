Самойлова назвала "интересной новостью" слитую переписку Джигана

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором она в автомобиле слушает новости о слитой в сеть переписке ее супруга Джигана.

Фото: samoylovaoxana/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) samoylovaoxana/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Какие интересные новости, ничего не скажешь», — вздохнула Самойлова.

На опубликованных скриншотах видно, как рэпер общается с одним из пользователей Instagram. Они обсуждают дела, спорт и последние события в жизни друг друга. На одном из снимков видно, как Джиган приглашает собеседника на совместную пробежку.

Самойлова ранее подтвердила, что ее супруг Джиган сейчас не живет вместе с семьей. Слухи о разладе в семье начали распространяться после того, как Джиган перестал появляться на совместных кадрах в блоге Самойловой. Блогерша никак не комментировала ситуацию, однако выложила письмо от дочери, в котором наследница поддержала мать в ссоре с отцом.