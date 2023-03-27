В Ростове-на-Дону отменили выступления Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу города Алексея Логвиненко.

По словам мэра, жители Ростова-на-Дону не хотят видеть выступления артистов, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.

Логвиненко заявил, что городская администрация летом 2022 года донесла эту позицию до организаторов концертов.

Ранее в Новокузнецке отменили выступление Василия Вакуленко (Баста). Организаторы концерта и сам музыкант новость не прокомментировали.