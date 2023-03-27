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1 час назад

Бузову вновь заподозрили в выступлении в нетрезвом виде

Никита Бородкин

Поклонники заподозрили певицу Ольгу Бузову в выступлении в нетрезвом виде на недавнем концерте в подмосковном Раменском. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Светские хроники».

Бузову вновь заподозрили в выступлении в нетрезвом виде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, в ходе мероприятия Бузова «пыталась шутить», спускалась в зал, рассуждала на философские темы и даже забыла название собственной песни. Некоторые посетители отметили, что концерт больше был похож на выступление комика, чем певицы, а в некоторых композициях она фальшивила.

Фанаты считают, что поведение Бузовой объясняется употреблением алкоголя или же медицинских препаратов перед выходом на сцену.

Напомним, что в прошлый раз поклонники уличили Бузову в распитии спиртного перед выступлением в мае 2021 года. Тогда на концерте в Волгограде она приостановила исполнение своих песен и стала общаться с аудиторией на философские темы. Посетители и пользователи сети сочли, что певица была пьяна.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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