Бузову вновь заподозрили в выступлении в нетрезвом виде

Поклонники заподозрили певицу Ольгу Бузову в выступлении в нетрезвом виде на недавнем концерте в подмосковном Раменском. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Светские хроники».
По данным канала, в ходе мероприятия Бузова «пыталась шутить», спускалась в зал, рассуждала на философские темы и даже забыла название собственной песни. Некоторые посетители отметили, что концерт больше был похож на выступление комика, чем певицы, а в некоторых композициях она фальшивила.
Фанаты считают, что поведение Бузовой объясняется употреблением алкоголя или же медицинских препаратов перед выходом на сцену.
Напомним, что в прошлый раз поклонники уличили Бузову в распитии спиртного перед выступлением в мае 2021 года. Тогда на концерте в Волгограде она приостановила исполнение своих песен и стала общаться с аудиторией на философские темы. Посетители и пользователи сети сочли, что певица была пьяна.