Бузову вновь заподозрили в выступлении в нетрезвом виде

Поклонники заподозрили певицу Ольгу Бузову в выступлении в нетрезвом виде на недавнем концерте в подмосковном Раменском. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Светские хроники».

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По данным канала, в ходе мероприятия Бузова «пыталась шутить», спускалась в зал, рассуждала на философские темы и даже забыла название собственной песни. Некоторые посетители отметили, что концерт больше был похож на выступление комика, чем певицы, а в некоторых композициях она фальшивила.

Фанаты считают, что поведение Бузовой объясняется употреблением алкоголя или же медицинских препаратов перед выходом на сцену.