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Депортированный из России Некоглай станцевал лезгинку на фоне украинского флага

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Похоже, тиктокер Некоглай решил взять пример с Дани Милохина. Несколько недель назад парня депортировали из страны за вызывающий ролик, где он пародировал солдата, которого отбрасывает в сторону от прилетающей ракеты. Теперь озлобленный на Россию Некогдай начинает критиковать власть и «бороться с российским режимом». Более того, парень даже обещал пожертвовать более ста тысяч долларов на дроны для ВСУ.

Вот только теперь Некоглай оказался неугоден и на Украине. На этот раз тиктокер записал ролик в образе украинского солдата и станцевал что-то отдаленно похожее на лезгинку.

На заднем фоне в это время его друг растянул украинский флаг. У жителей Украины, которые посмотрели этот ролик, ничего кроме агрессии не последовало. Теперь Некоглаю «хотят набить лицо» не только зрители из России, но и украинские.

«Какой позор»,

«Сиди в своей Молдове и не высовывайся»,

«Занимайся политикой своей страны, в нашу не лезь»,

«Вон отсюда»,

«Что за выродок? Мальчик, учи историю»,

«Клоун»,

«На фронт его»,

«ОТМЕНИТЕ НЕКОГЛАЯ», – пишут возмущенные зрители.

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