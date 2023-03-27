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Еще один концерт Лорак отменили в России

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У певицы Ани Лорак снова отменили концерт после скандала с ее высказываниями. На этот раз выступление не состоится в Ростове. Также под вопросом концерт в Воронеже, об этом пишет Газета.ru.

Ранее концерт певицы отменили в Краснодаре. Причиной послужило ее высказывание в соцсети. Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что отмена выступления певицы неизбежна из-за ее позиции по СВО.

По его словам, жители выступают против того, чтобы в городе выступали люди, поддерживающие украинскую власть. На это Лорак заявила, что оказывала поддержку украинцам только гуманитарной помощью.

Теперь шоу певицы отменено в Ростове. Кроме того, активисты просят признать Лорак иноагентом и уже обратились в прокуратуру.

В ближайшее время у звезды запланировано еще несколько концертов. В мае должны пройти выступления в Узбекистане и Казахстане, а в сентябре — в Москве.

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