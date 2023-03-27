В России отменили концерты Меладзе

У певца Валерия Меладзе отменили запланированные на апрель концерты в Новосибирске, Барнауле и Кемерово. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточнили организаторы выступлений в Новосибирске, у певца планировалось два концерта в городе 26 и 30 апреля. В настоящий момент они оба отменены. Покупатели билетов могут вернуть деньги. В Кемерово у артиста должно было состояться выступление 27 апреля. Однако на площадке, где должен был выступить певец сообщили, что концерт не планируется.

Кроме того, в Барнауле было запланировано выступление на 29 апреля, однако оно также не состоится.

«Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши», - заявили в «Титов-Арене», где должен был пройти концерт.

Ранее появилась информация, что после корпоратива в Дубае, где Меладзе поддержал кричалку националистов, его в скором времени могут признать иноагентом.