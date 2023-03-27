Певица Полина Гагарина покидает телепроект «Голос»

Наставники телепроекта «Голос» часто подшучивают над своей коллегой Полиной Гагариной. В одном из недавних эфиров у исполнительницы не выдержали нервы, и она чуть не покинула программу.

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Сначала Антон Беляев и Баста передразнивали певицу, когда она пыталась поговорить с одной из участниц. Но решающей оказалась ситуация с 18-летней исполнительницей Алиной Бахшалиевой, которая спела песню «Драмы больше нет». К ней повернулись Баста и Гагарина.

Наставница начала уговаривать девушку пойти в ее команду. Однако в разговор вмешался Василий Вакуленко, который сделал заявление, что с Гагариной у конкурсантки ничего не получится.

«У вас не получится с Полиной, потому что в команде не может быть двух Гагариных», — отметил рэп-исполнитель.

Однако Бахшалиева сообщила, что мечтала спеть вместе с артисткой. Последняя не растерялась и вышла на сцену. Но после выступления 18-летняя певица выбрала команду Басты, что сильно задело Гагарину.

«Все хорошо, но я ухожу!» — сделала заявление она.