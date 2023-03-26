Рудковская обозначила будущее младшего сына
Яну Рудковскую в одном из Телеграм-каналом упрекнули в том. что она «превращает собственных детей в ходячие рекламные площадки».
Продюсер не оставила критику без внимания и ответила оппонентам в своем ТГ.
«Я бы предпочла себе другую характеристику: Яна Рудковская, амбассадор превращения собственного ребенка в блестящего спортсмена и будущего чемпиона. Звучит же, верно? А главное, все правдиво», написала она
10-летний сын Рудковской Саша (Гном Гномыч) уже стал звездой социальных сетей и активно зарабатывает на рекламных контрактах.
«Саша, минимум, пятьдесят шоу в год откатывает, он пашет на льду так, как не пашут многие взрослые. И рекламодатели многие приходят, в том числе, поэтому. А будут еще больше приходить, потому что он растет».
Обозначила Яна и будущее своего младшего сына.
«И это у меня еще Арсений твердо на коньки не встал. Ставим с Женей ставки, когда он заработает себе и брату первый миллион», - уверена продюсер.
Ранее Яна Рудковская высказалась о скандалах с участием известных блогеров-миллиоников Александры Митрошиной и Валерии Лерчек. По словам Рудковской, в начале ее карьеры было намного сложнее заработать крупные суммы. Однако сейчас ситуация значительно изменилась и об этом говорят доходы блогеров Лерчек и Мирошиной.
«Это явление вообще — что они столько зарабатывают, что у них получается, что люди им верят. И я восхищаюсь тем, как они делают деньги», - сказала продюсер.