Чехова пожаловалась на стирающийся лицевой сустав

У Анфисы Чеховой серьезные проблемы со здоровьем. Из-за проблем с зубами у нее развивается неприятное заболевание. Врач посоветовал Чеховой сделать виниры. Анфиса сказала, что ей ничего не остается как следовать рекомендациям.
«Почему виниры? Потому что зубы у меня какие-то детские, как мне сказали, недоразвитые, маленькие. Они должны быть более высокими», — пожаловалась телеведущая.
Анфиса рассказала, что у нее стесались задние зубы, а пломбы уменьшились в размерах. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
«И за счет этого неправильно держится челюсть. И вместо мышц напрягается сустав, и он стирается», — объяснила Чехова.
Популярная телеведущая Анфиса Чехова раскрыла свое школьное прозвище в новом выпуске программы «Звезды сошлись».
«Некрасивой подруги у меня не было, потому что некрасивой подругой была я. Я была полная, у меня рано все выросло. Мальчики дразнили, обзывали, моя грудь им не давала покоя…», — поделилась Чехова.
Телеведущая уточнила, что самым обидным и нелюбимым ее прозвищем было Мадам Грицацуева