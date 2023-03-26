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41 минуту назад

Чехова пожаловалась на стирающийся лицевой сустав

Ирина Лебедева

У Анфисы Чеховой серьезные проблемы со здоровьем. Из-за проблем с зубами у нее развивается неприятное заболевание. Врач посоветовал Чеховой сделать виниры. Анфиса сказала, что ей ничего не остается как следовать рекомендациям.

Чехова пожаловалась на стирающийся лицевой сустав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Почему виниры? Потому что зубы у меня какие-то детские, как мне сказали, недоразвитые, маленькие. Они должны быть более высокими», — пожаловалась телеведущая.

Анфиса рассказала, что у нее стесались задние зубы, а пломбы уменьшились в размерах. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«И за счет этого неправильно держится челюсть. И вместо мышц напрягается сустав, и он стирается», — объяснила Чехова.

Популярная телеведущая Анфиса Чехова раскрыла свое школьное прозвище в новом выпуске программы «Звезды сошлись».

«Некрасивой подруги у меня не было, потому что некрасивой подругой была я. Я была полная, у меня рано все выросло. Мальчики дразнили, обзывали, моя грудь им не давала покоя…», — поделилась Чехова.

Телеведущая уточнила, что самым обидным и нелюбимым ее прозвищем было Мадам Грицацуева

Шоу-бизнес,Анфиса Чехова,
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