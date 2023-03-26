Сафронов рассказал о состоянии Зайцева

Никас Сафронов побывал в гостях у Вячеслава Зайцева. Художник поздравил тяжелобольного кутюрье с прошедшим недавно днем рождения. Как информирует СтарХит, старые знакомые с удовольствием пообщались.
«Потом Вячеслав предложил подарить мне книгу — я сказал, что без подписи она не имеет ценности. Он помахал пальчиком помощнице и она написала под диктовку: «С уважением и любовью — моему другу». Когда текст был готов, он посмотрел и проверил его, а потом взял ручку и расписался. Мне было приятно увидеть его в нормальной форме», — сказал Никас Степанович.
В последние годы увидеть модельера Вячеслава Зайцева на публике — это большая редкость. Икона моды больше не появляется на людях, а виной тому тяжела форма болезни Паркинсона, которая не позволяет звезде свободно и вольно общаться со своими друзьями и прессой. Однако надо признать, что Зайцев силен духом и очень стойко борется с болезнью.