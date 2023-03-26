Лорак сделала заявление

Украинская певица Ани Лорак после того, как градоначальник Краснодара сообщил о неизбежной отмене ее концерта, обратилась к публике через социальную сеть. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Звезда объяснила, что любит свою родину и ее культуру, однако в 2014 году ей предъявили ультиматум. «Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране». Это стало «тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию», сказала Лорак.