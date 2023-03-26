Лорак сделала заявление

Украинская певица Ани Лорак после того, как градоначальник Краснодара сообщил о неизбежной отмене ее концерта, обратилась к публике через социальную сеть. Об этом пишет «Московский Комсомолец».
Певица, многие годы живущая и выступающая в РФ, попросила не обращать внимания на клевету, которую распространяют некоторые СМИ. Она подчеркнула, что «никогда не оказывала военной помощи» Украине.
Звезда объяснила, что любит свою родину и ее культуру, однако в 2014 году ей предъявили ультиматум. «Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране». Это стало «тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию», сказала Лорак.
«Я музыкант, а не политик», - добавила исполнительница.
Ранее мэр Краснодара Наумов заявил о неизбежности отмены концерта Ани Лорак из-за позиции по СВО.