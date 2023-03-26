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14 минут назад

Бывший муж Бородиной вступился за блогеров Лерчек и Митрошину

Ирина Лебедева

Курбан Омаров на премьере голливудского блокбастера «Джон Уик 4» в Москве в разговоре с журналистами высказал поддержку блогерам Лерчек и Митрошиной. Он считает, что девушки, у которых нет экономического и юридического образования, могли стать жертвами некомпетентных советчиков. Об этом пишет 5 Канал.

Бывший муж Бородиной вступился за блогеров Лерчек и Митрошину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лерчек и ее супруг Артем Чекалин задолжали государству более 300 миллионов рублей налогов. Ей предъявлено обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере, а ее муж обвиняется по статье о пособничестве.

Александра Митрошина обвиняется в аналогичном преступлении. Девушка задолжала государству 120 миллионов рублей.

«Но, к сожалению, незнание законов не освобождает от ответственности», — посетовал Омаров.

Бывший супруг Ксении Бородиной, Курбан Омаров, ранее столкнулся с резкой критикой в социальных сетях. Дело в том, что он в этом году решил отказаться от публичного поздравления дочери. В то время, как Теона разбирала кучу подарков от своей звездной матери, отец девочки оставался в стороне от событий.

Шоу-бизнес,Артем Чекалин,Александра Митрошина,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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