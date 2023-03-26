Бывший муж Бородиной вступился за блогеров Лерчек и Митрошину

Курбан Омаров на премьере голливудского блокбастера «Джон Уик 4» в Москве в разговоре с журналистами высказал поддержку блогерам Лерчек и Митрошиной. Он считает, что девушки, у которых нет экономического и юридического образования, могли стать жертвами некомпетентных советчиков. Об этом пишет 5 Канал.

Лерчек и ее супруг Артем Чекалин задолжали государству более 300 миллионов рублей налогов. Ей предъявлено обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере, а ее муж обвиняется по статье о пособничестве.

Александра Митрошина обвиняется в аналогичном преступлении. Девушка задолжала государству 120 миллионов рублей.

«Но, к сожалению, незнание законов не освобождает от ответственности», — посетовал Омаров.