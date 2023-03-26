Шейк растит дочь «по советскому стандарту»

Российская супермодель Ирина Шейк много лет живет в США, однако в воспитании дочери придерживается «советского стандарта». Малышка Леа де Сьен Шейк Купер появилась на свет в 2017 году. С отцом Леа Брэдли Купером Шейк рассталась, но ребенка растят они вместе, - информирует издание woman.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В отличие от многих звездных мам, Ирина приучает дочь трудиться, чтобы добиться успеха. Сама Шейк помнит свое «советское» детство, поэтому учит девочку ценить комфортные условия жизни.

Шейк объяснила ребенку, что следует спокойно относиться к папарацци. Фотография – их хлеб, так что не стоит капризничать. Сейчас Леа спокойно позирует перед камерами.

Также супермодель обучает дочку правилам вежливости. И не доверяет ребенка няням – с Леа остаются либо папа, либо бабушка Ольга.

Девочка дома разговаривает по-русски, а с отцом и друзьями общается на английском языке. В четыре года Леа пошла в русскую языковую школу в Нью-Йорке.

Ирина Шейк и Брэдли Купер были вместе с 2015 по 2019 год. Летом 2022 года супермодель и актер спровоцировали слухи о воссоединении, отправившись в совместный отпуск на Багамы.