Летучая рассказала о поездке к поморам

«А сколько здесь видов красной икры! Я взяла своим домой «и того, и другого, и всего побольше»! Кухня Русского Севера, разумеется, строится вокруг рыбы, и в основе ее лежат поморские традиции. Поморы сами себя охотно называют «трескоедами». У них считается, что эта рыба, в отличие от семги и других видов, никогда не приедается: ее можно есть каждый день», - поделилась информацией Летучая.