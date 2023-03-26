Летучая рассказала о поездке к поморам

Елена Летучая осуществила давнюю мечту – она совершила поездку на Белое море. Как рассказала телеведущая, она в полном восторге от путешествия, - пишут 7days.ru.
Самые лучшие впечатления оставили у Елены северная природа, ее флора и фауна. Впечатлило теледиву обилие видов рыбы в местных торговых точках и способов ее приготовления - соленая, копченая, вяленая, сушеная, и, конечно, свежая и мороженая.
«А сколько здесь видов красной икры! Я взяла своим домой «и того, и другого, и всего побольше»! Кухня Русского Севера, разумеется, строится вокруг рыбы, и в основе ее лежат поморские традиции. Поморы сами себя охотно называют «трескоедами». У них считается, что эта рыба, в отличие от семги и других видов, никогда не приедается: ее можно есть каждый день», - поделилась информацией Летучая.
Популярная телеведущая Елена Летучая предупредила о том, что пользователям начали писать мошенники с просьбой о помощи. Она рассказала, что злоумышленники стали вымогать деньги у ее подписчиков от ее же имени.