В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
23 минуты назад

Летучая рассказала о поездке к поморам

Ирина Лебедева

Елена Летучая осуществила давнюю мечту – она совершила поездку на Белое море. Как рассказала телеведущая, она в полном восторге от путешествия, - пишут 7days.ru.

Летучая рассказала о поездке к поморам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самые лучшие впечатления оставили у Елены северная природа, ее флора и фауна. Впечатлило теледиву обилие видов рыбы в местных торговых точках и способов ее приготовления - соленая, копченая, вяленая, сушеная, и, конечно, свежая и мороженая.

«А сколько здесь видов красной икры! Я взяла своим домой «и того, и другого, и всего побольше»! Кухня Русского Севера, разумеется, строится вокруг рыбы, и в основе ее лежат поморские традиции. Поморы сами себя охотно называют «трескоедами». У них считается, что эта рыба, в отличие от семги и других видов, никогда не приедается: ее можно есть каждый день», - поделилась информацией Летучая.

Популярная телеведущая Елена Летучая предупредила о том, что пользователям начали писать мошенники с просьбой о помощи. Она рассказала, что злоумышленники стали вымогать деньги у ее подписчиков от ее же имени.

Шоу-бизнес,Елена Летучая,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий