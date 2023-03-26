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Водонаева оскорбительно высказалась о «некрасивых людях»

Алена Водонаева уже не в первый раз неприятно удивляет подписчиков грубыми высказываниями. Не так давно бывшая участница «Дома-2» сообщила, что не может заходить в лифт с людьми, у которых имеется лишний вес, - пишет teleprogramma.pro.

Водонаева оскорбительно высказалась о «некрасивых людях»
© РИА Новости

Накануне Алена выложила фотографию супруги Марка Цукерберга. Женщина держит на руках новорожденного малыша. Снимок вызвал у телеведущей «тошноту».

«Может, со мной что-то не так, но меня вообще не умиляют такие фото. Первое, о чем я думаю с чувством тошноты - это о сексе двух некрасивых людей, которые размножаются», - написала она.

Ранее телеведущая Алена Водонаева призналась в Telegram-канале, что столкнулась с хейтом после критики внешности певицы Шакиры.

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