Галич рассказала о паранормальных явлениях в новой квартире

Ида Галич не так давно переехала в новую квартиру на Арбате. Апартаменты блогер тщательно выбирала и не менее тщательно подбирала стиль ремонта. Ида очень радуется, что теперь ей не нужно тратить долгие часы на путь в столицу из загородного дома. И, кроме того, квартира, по словам хозяйки, оказалась с чертовщинкой.Об этом пишет teleprogramma.pro.