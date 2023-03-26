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1 час назад

Галич рассказала о паранормальных явлениях в новой квартире

Ирина Лебедева

Ида Галич не так давно переехала в новую квартиру на Арбате. Апартаменты блогер тщательно выбирала и не менее тщательно подбирала стиль ремонта. Ида очень радуется, что теперь ей не нужно тратить долгие часы на путь в столицу из загородного дома. И, кроме того, квартира, по словам хозяйки, оказалась с чертовщинкой.Об этом пишет teleprogramma.pro.

Галич рассказала о паранормальных явлениях в новой квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущая смеется, что ей уже пора идти в программу «Битва экстрасенсов», поскольку в квартире наблюдаются необъяснимые явления.

«У меня всегда выключается свет, когда я на пределе и слишком сильно нервничаю. Еще летит техника, сам по себе выключается телевизор и так далее», - сообщила Галич.

Ранее Галич рассказывала о том, что получила травму во время катания в горах.

Шоу-бизнес,Ида Галич,
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