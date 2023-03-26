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1 час назад

Талызина заявила о поиске домработницы из-за проблем со здоровьем

Ирина Лебедева

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина, у которой отказали ноги из-за полинейропатии, ищет помощницу по дому. Артистка болеет уже несколько лет, но диагноз ей поставили относительно недавно. Из-за заболевания у нее отказывают ноги, она передвигается с тростью , а на сцене играет иногда в инвалидном кресле.

Талызина заявила о поиске домработницы из-за проблем со здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Справляться с домашним хозяйством 88-летней Талызиной все сложнее, поэтому она решила нанять помощницу. Однако, памятуя об опыте знакомой, которую сиделка обокрала, актриса проводит очень строгий отбор кандидаток, - сообщает 5 Канал.

«Мне воровок не надо. Надо паспорт брать. Смотреть, где жила, где прописана, кем работала. Всю ее распотрошить. Мне нужна честная, чистая и немногословная», — объясняет Талызина.

Несмотря на проблемы со здоровьем, актриса намерена продолжать работать и смотрит вперед с оптимизмом.

Около трех лет назад после поездки в Китай у Талызиной отказали ноги.

«Я пережила большой стресс – мне неправильно оформили билеты, и я опоздала на свой рейс. В итоге дорога в Москву получилась долгой и тяжелой, я летела с пересадкой. Только в воздухе я провела около десяти часов – а это небезопасно для здоровья. Домой вернулась на своих ногах, хотя и прихрамывала», - рассказывает она.

После обращения к врачу ей назначили неправильное лечение - лечили сосуды, а не неврологические проблемы.

Шоу-бизнес,Валентина Талызина,
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