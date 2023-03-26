Талызина заявила о поиске домработницы из-за проблем со здоровьем

«Я пережила большой стресс – мне неправильно оформили билеты, и я опоздала на свой рейс. В итоге дорога в Москву получилась долгой и тяжелой, я летела с пересадкой. Только в воздухе я провела около десяти часов – а это небезопасно для здоровья. Домой вернулась на своих ногах, хотя и прихрамывала», - рассказывает она.