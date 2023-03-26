Любовь Успенская посоветовала 33-летней дочери не выходить замуж

Певица Любовь Успенская порекомендовала своей 33-летней дочери Татьяне Плаксиной не выходить замуж. В комментарии сайту mk.ru она заявила, что "лучше родить ребенка от донора", а потом "влюбляться, сколько хочешь".

По словам певицы, у многих ее подруг мужья пытались отнять детей. Артистка добавила, что ее последний супруг использовал дочь для шантажа, грозя не отпустить ее в Россию. В настоящее время Успенская проводит совместные туры и концерты с дочерью Татьяной. Она помогает начинающей певице с развитием карьеры и признается, что не беспокоится за творческое будущее наследницы: "У меня чувство достоинства настолько высоко, что я никогда не буду навязывать публике "бездарную дочку", заставлять насильно ее слушать. Я должна гордиться, когда она выходит петь, чтобы я затаила дыхание и у меня мурашки по телу шли".