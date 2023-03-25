Джонни Депп рассказал об уединенной жизни в английской деревне

Звезда "Пиратов Карибского моря" Джонни Депп заявил, что предпочитает Голливуду уединенную жизнь в английской деревне. В интервью журналу Somerset Life актер рассказал, что живет в графстве Сомерсет.
"По правде говоря, я довольно застенчивый человек, — признался Депп. — Одна из замечательных особенностей Британии, и особенно Сомерсета, — здесь я могу просто быть собой. И это приятно. Я могу ходить в магазины, не будучи окруженным людьми, которые хотят сделать селфи".
Согласно Evening Standard, в 2014 году актер купил поместье за £13 млн в графстве Сомерсет, которое находится примерно в трех с половиной часах езды на автомобиле от Лондона. Сообщается, что в доме 12 спален и восемь ванных комнат. Somerset Life описывает владения артиста как "большую усадьбу", расположенную на территории 850 акров и окруженную садами, которые обнесены стеной.
Ранее Депп вновь стал капитаном Джеком Воробьем, чтобы поддержать тяжелобольного 11-летнего блогера Кори. Актер записал видеообращение для мальчика.