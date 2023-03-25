Джонни Депп рассказал об уединенной жизни в английской деревне

"По правде говоря, я довольно застенчивый человек, — признался Депп. — Одна из замечательных особенностей Британии, и особенно Сомерсета, — здесь я могу просто быть собой. И это приятно. Я могу ходить в магазины, не будучи окруженным людьми, которые хотят сделать селфи".