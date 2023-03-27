В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
22 минуты назад

Кучера обратился к Успенской после «оскорбления» ее дочери: «Люба, меньше всего хотелось бы вас обидеть»

Popcake.tvиещё 3

Оскар Кучера решил попросить прощение у Любови Успенской, которая была обижена на телеведущего из-за старого конфликта 2020 года. Зимой этого года ее скандально известная дочь Татьяна Плаксина явилась в эфир программы «Звезды сошлись» на НТВ за тем, чтобы рассказать о жутких отношениях с матерью. Как утверждала в то время наследница звезды, мать запирала ее в комнате и душила, однако, примечательно, что ранее Плаксина была зависима от запрещенных препаратов.

Кучера извинился перед Успенской за эпизод телешоу с дочерью певицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оскар вел эфир с Татьяной, позорившей честь королевы шансона, но подумать не мог, что Успенская после шоу озлобится не на свою дочь, которая тогда могла говорить что-то из ряда фантастики, а на ведущих, воспользовавшихся положением девушки и сделав на этой почве знамению программу. Публика тогда тоже ополчилась на мужчину, счев его действия за «оскорбления». Прошло много времени и Кучера созрел на извинения за себя и за Леру Кудрявцеву, также присутствующую на «разборках».

«Мне очень неудобно перед Успенской за выпуск про дочь. Я и Лера были введены в заблуждение. Нам сказали, что дочь Любови пришла сама, хотя мне кажется, что так и было. Люба, простите меня, пожалуйста. Мне меньше всего хотелось бы вас обидеть», — обратился он к певице в YouTube-шоу «Надо обсудить».

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Оскар Кучера,Лера Кудрявцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий