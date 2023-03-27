Кучера извинился перед Успенской за эпизод телешоу с дочерью певицы

Оскар Кучера решил попросить прощение у Любови Успенской , которая была обижена на телеведущего из-за старого конфликта 2020 года. Зимой этого года ее скандально известная дочь Татьяна Плаксина явилась в эфир программы «Звезды сошлись» на НТВ за тем, чтобы рассказать о жутких отношениях с матерью. Как утверждала в то время наследница звезды, мать запирала ее в комнате и душила, однако, примечательно, что ранее Плаксина была зависима от запрещенных препаратов.

Оскар вел эфир с Татьяной, позорившей честь королевы шансона, но подумать не мог, что Успенская после шоу озлобится не на свою дочь, которая тогда могла говорить что-то из ряда фантастики, а на ведущих, воспользовавшихся положением девушки и сделав на этой почве знамению программу. Публика тогда тоже ополчилась на мужчину, счев его действия за «оскорбления». Прошло много времени и Кучера созрел на извинения за себя и за Леру Кудрявцеву, также присутствующую на «разборках».