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53 минуты назад

«Обе в черном, шли под руку» — Ренату Литвинову и Земфиру* засняли за границей

Popcake.tv

Кинорежиссер Рената Литвинова вместе со своей близкой подругой Земфирой (признана иноагентом) уже больше года живет вдалеке от родины. Девушки покинули Россию после старта СВО.

«Обе в черном, шли под руку». Литвинову и Земфиру* засняли за границей
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Российским поклонникам стало очевидно, что таким образом они высказали свою политическую позицию. Многие не скрывали своего негодования и даже разочарования: «Никак не ожидала от Земфиры*», «Очень грустно осознавать, что была ее преданной поклонницей больше 10 лет. Неприятное чувство, будто я ошиблась», «Ну и пусть уезжают, нам и без них неплохо будет».

На днях многие Telegram-каналы опубликовали фотографию, на которой можно разглядеть Ренату и Земфиру* на прогулке. Обе артистки были одеты в черную одежду — с ног до головы. Они явно никуда не торопились и прогуливались медленным шагом. Можно заметить, что знаменитости шли под руку.

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К слову, недавно Литвинова приезжала в Россию на юбилей своей пожилой матери. Никто не знает, была ли с ней Земфира* или нет. А незадолго до этого репортер спросил, планирует ли Рената возвращаться на родину. Она театрально вздохнула и заявила: «Боже мой, я сейчас заплачу». Интернет-пользователи уверены, что режиссеру уже наскучила жизнь на чужбине, учитывая, что её основной заработок и зритель были всегда в России.

*Минюст РФ признал Земфиру иностранным агентом

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