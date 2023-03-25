«Обе в черном, шли под руку». Литвинову и Земфиру* засняли за границей

Кинорежиссер Рената Литвинова вместе со своей близкой подругой Земфирой (признана иноагентом) уже больше года живет вдалеке от родины. Девушки покинули Россию после старта СВО.
Российским поклонникам стало очевидно, что таким образом они высказали свою политическую позицию. Многие не скрывали своего негодования и даже разочарования: «Никак не ожидала от Земфиры*», «Очень грустно осознавать, что была ее преданной поклонницей больше 10 лет. Неприятное чувство, будто я ошиблась», «Ну и пусть уезжают, нам и без них неплохо будет».
На днях многие Telegram-каналы опубликовали фотографию, на которой можно разглядеть Ренату и Земфиру* на прогулке. Обе артистки были одеты в черную одежду — с ног до головы. Они явно никуда не торопились и прогуливались медленным шагом. Можно заметить, что знаменитости шли под руку.
К слову, недавно Литвинова приезжала в Россию на юбилей своей пожилой матери. Никто не знает, была ли с ней Земфира* или нет. А незадолго до этого репортер спросил, планирует ли Рената возвращаться на родину. Она театрально вздохнула и заявила: «Боже мой, я сейчас заплачу». Интернет-пользователи уверены, что режиссеру уже наскучила жизнь на чужбине, учитывая, что её основной заработок и зритель были всегда в России.
*Минюст РФ признал Земфиру иностранным агентом