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40 минут назад

Лайма Вайкуле высказалась о возможности петь песни на русском языке

Суть событий

Певица Лайма Вайкуле затронула вопрос отношения к русскому языку в контексте политической ситуации. Латвийская певица озвучила свое отношение к песням на языке Александра Пушкина, а также поделилась своими опасениями на этот счет.

Вайкуле высказалась о возможности петь песни на русском языке
Фото: Суть событийСуть событий

Лайма Станиславовна лишилась возможности выступать на территории Российской Федерации после того, как неоднократно публично раскритиковала спецоперацию на Украине. Как выяснилось, у популярной исполнительницы остались опасения и на другой счет. В новом интервью она призналась, что у нее были опасения, что она лишится возможности петь на русском языке. Но, как выяснилось, страхи Вайкуле были напрасны.

"И понемногу-понемногу я поняла, при чем здесь язык? - заявила она в шоу "И грянул Грэм". - Не хватало, чтобы еще отняли сам русский. У меня все отняли, не хватало, чтобы отняли еще и русский язык".

По словам певицы, развеять сомнения ей помогла администратор из Украины.

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