Вайкуле высказалась о возможности петь песни на русском языке

Певица Лайма Вайкуле затронула вопрос отношения к русскому языку в контексте политической ситуации. Латвийская певица озвучила свое отношение к песням на языке Александра Пушкина, а также поделилась своими опасениями на этот счет.

Лайма Станиславовна лишилась возможности выступать на территории Российской Федерации после того, как неоднократно публично раскритиковала спецоперацию на Украине. Как выяснилось, у популярной исполнительницы остались опасения и на другой счет. В новом интервью она призналась, что у нее были опасения, что она лишится возможности петь на русском языке. Но, как выяснилось, страхи Вайкуле были напрасны.