Валерия рассказала о сложностях с воспитанием сына

Валерия недавно призналась, что ее средний ребенок, Артемий, в подростковом возрасте был совершенно неуправляемым. В школе мальчику было не интересно, поэтому он не учился и постоянно хулиганил.

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Валерия приняла решение отправить Артемия учиться за рубеж. Они с Иосифом Пригожиным для начала устроили Тему в летний лагерь в Женеву. Мальчик пробыл одну смену и попросился остаться на вторую. Правда, однажды ввязался в серьезную драку и матери пришлось умолять руководство не отчислять парня. Об этом пишет Экспресс Газета.

Артистка считает, что Артемий был слишком умным для своего возраста. И российские учителя были предвзяты к нему. Некоторые педагоги упрекали мальчика в том, что его мать – известная певица. В школе за рубежом была очень серьезная дисциплина. Артемию это подошло, и он понял, что учеба может быть интересной.

Артемий Шульгин в Европе окончил школу и университет. Парень учился на двух факультетах одновременно. Он попытался найти работу в России, но в итоге вернулся в Швейцарию и уже сделал там неплохую карьеру.