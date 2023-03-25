Руки-базуки пожаловался на жизнь на Бали

Скандальный блогер «Руки-базуки» уехал на Бали. Напомним, под таким псевдонимом известен публике житель Пятигорска Кирилл Терешин.

Он довел свои бицепсы на руках до огромных размеров с помощью уколов различных препаратов, после чего оказался в ситуации, опасной для жизни. Врачи сумели удалить часть препаратов и сохранить Терешину жизнь.

Сейчас Кирилл отдыхает в теплых краях и выкладывает ролики странного содержания с демонстрацией рук и невнятными выкриками. Об этом пишет Телеграм-канал Блокнот.