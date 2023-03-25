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1 час назад

Руки-базуки пожаловался на жизнь на Бали

Ирина Лебедева

Скандальный блогер «Руки-базуки» уехал на Бали. Напомним, под таким псевдонимом известен публике житель Пятигорска Кирилл Терешин.

Он довел свои бицепсы на руках до огромных размеров с помощью уколов различных препаратов, после чего оказался в ситуации, опасной для жизни. Врачи сумели удалить часть препаратов и сохранить Терешину жизнь.

Сейчас Кирилл отдыхает в теплых краях и выкладывает ролики странного содержания с демонстрацией рук и невнятными выкриками. Об этом пишет Телеграм-канал Блокнот.

Терешин, который в 2019 году провел бой по правилам ММА против Олега Монгола, решил попробовать вернуть руки в человеческий вид еще в 2019 году. Тогда хирург, проводивший операцию, сообщил, что на самом деле Кирилл увеличил себе руки с помощью инъекций вазелина, который приобретал в аптеке.

Шоу-бизнес,Видео,Кирилл Терешин,
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