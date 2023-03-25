Джиган выставил на продажу загородный дом

Совсем недавно Оксана Самойлова заявила, что с супругом они вместе больше не живут. На фоне этого Джиган выставил на продажу за 200 миллионов рублей трехэтажный особняк в элитном подмосковном поселке «Шато соверен».

Фото: Телеграм Телеграм

Как информирует Телеграм-канал mash, там имеются кинотеатр, тренажерный зал, хамам, гараж на две машины, порядка 10 комнат и семь санузлов. Отдельно размещен 250-метровый дом для гостей, есть бассейн, беседки, зона барбекю, детская и парковочная площадки.