«Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы – жители против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти», — написал он.