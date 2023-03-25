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23 минуты назад

Мэр Краснодара выступил против концерта Лорак

Ирина Лебедева

Мэр Краснодара Евгений Наумов в своем Телеграм-канале выступил против концерта украинской певицы Ани Лорак. Причиной Наумов обозначил недовольство горожан позицией артистов, не поддерживающих российскую политику на Украине. Он выразил опасение, что заработок от концерта певицы может быть направлен на поддержку украинской армии.

«Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре. Мы – жители против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти», — написал он.

В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский внес некоторых звезд в личный санкционный список. Известно, что в него вошли Ани Лорак, Анна Седокова, Регина Тодоренко и Таисия Повалий.

Шоу-бизнес,Видео,Таисия Повалий,Регина Тодоренко,Евгений Наумов,Владимир Зеленский,Анна Седокова,
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