В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

Супруга Гуфа обратилась к его поклонникам с просьбой

Ирина Лебедева

Юлия Королева, жена рэпера Гуфа, попросила поклонников музыканта с пониманием отнестись к тому, что он некоторое время не будет появляться на публике. Как пишет 5 Канал, по причини его нездоровья будут отменены и ближайшие концерты.

Супруга Гуфа обратилась к его поклонникам с просьбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Друзья, очень хочу, чтобы вы отнеслись с пониманием к этому сообщению. В данный момент и какое-то время мой муж будет находиться вне социальной жизни, так как он — на этапе восстановления эмоционального и физического здоровья», — объяснила Юлия.

Что именно случилось с супругом, Королева не сообщает. Но в социальных сетях и ряде СМИ прошла информация о том, что рэпер вынужден лечь в специализированную клинику из-за проблемы с зависимостью от запрещенных веществ.

Бывшая супруга Гуфа Айза в своем микроблоге написала, что ее бывшего мужа Гуфа используют «паразиты».

«Это его работа. Работа к счастливой жизни без паразитов, которые его используют, зная все о нем. А потом просто складывают ручки и живут без капли сочувствия и сострадания в надежде, что все будет хорошо. А хорошо не будет, пока они рядом с ним. Не люди, а роботы-паразиты», - посетовала Айза.

Шоу-бизнес,Гуф,Юлия Королева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий