Супруга Гуфа обратилась к его поклонникам с просьбой

«Это его работа. Работа к счастливой жизни без паразитов, которые его используют, зная все о нем. А потом просто складывают ручки и живут без капли сочувствия и сострадания в надежде, что все будет хорошо. А хорошо не будет, пока они рядом с ним. Не люди, а роботы-паразиты», - посетовала Айза.