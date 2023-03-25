Супруга Гуфа обратилась к его поклонникам с просьбой

Юлия Королева, жена рэпера Гуфа, попросила поклонников музыканта с пониманием отнестись к тому, что он некоторое время не будет появляться на публике. Как пишет 5 Канал, по причини его нездоровья будут отменены и ближайшие концерты.
«Друзья, очень хочу, чтобы вы отнеслись с пониманием к этому сообщению. В данный момент и какое-то время мой муж будет находиться вне социальной жизни, так как он — на этапе восстановления эмоционального и физического здоровья», — объяснила Юлия.
Что именно случилось с супругом, Королева не сообщает. Но в социальных сетях и ряде СМИ прошла информация о том, что рэпер вынужден лечь в специализированную клинику из-за проблемы с зависимостью от запрещенных веществ.
Бывшая супруга Гуфа Айза в своем микроблоге написала, что ее бывшего мужа Гуфа используют «паразиты».
«Это его работа. Работа к счастливой жизни без паразитов, которые его используют, зная все о нем. А потом просто складывают ручки и живут без капли сочувствия и сострадания в надежде, что все будет хорошо. А хорошо не будет, пока они рядом с ним. Не люди, а роботы-паразиты», - посетовала Айза.