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49 минут назад

Калягин высказался о покинувших Россию артистах

Ирина Лебедева

Александр Калягин, народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ убежден, что представители российского шоу-бизнеса покинувшие страну после начала спецоперации, не нанесли своим бегством непоправимого урона российской культуре.

Режиссер считает, что патриотически настроенных артистов гораздо больше. И они сейчас самоотверженно работают во всех регионах страны. Об этом пишет aif.ru

«Кто-то пишет, что уехали лучшие. Но… лучшие остались работать. Это те, кто понимает, что такое Отечество и что такое Родина. Они ставят спектакли, пишут пьесы», - отметил Калягин.

По словам Калягина, Россия никогда не будет испытывать недостатка в талантах. Российская культура – это не узкий круг лиц, бежавших из страны.

Александр Калягин не так давно получил награду почетной номинации XV зрительской премии «Звезда театрала» «Легенда сцены».

Шоу-бизнес,Видео,Александр Калягин,
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