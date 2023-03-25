Калягин высказался о покинувших Россию артистах

Александр Калягин, народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ убежден, что представители российского шоу-бизнеса покинувшие страну после начала спецоперации, не нанесли своим бегством непоправимого урона российской культуре.

Режиссер считает, что патриотически настроенных артистов гораздо больше. И они сейчас самоотверженно работают во всех регионах страны. Об этом пишет aif.ru

«Кто-то пишет, что уехали лучшие. Но… лучшие остались работать. Это те, кто понимает, что такое Отечество и что такое Родина. Они ставят спектакли, пишут пьесы», - отметил Калягин.

По словам Калягина, Россия никогда не будет испытывать недостатка в талантах. Российская культура – это не узкий круг лиц, бежавших из страны.