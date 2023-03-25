Отец Фриске пожаловался на отсутствие возможности видеть внука

«Судебные приставы не хотят работать. В прошлом году, в августе, прислали письмо, что мы можем видеться с внуком один раз в месяц в субботу. Полтора часа. И пишут, значит, что встречи должны происходить в деревне Раубичи, в Белоруссии. Я один раз съездил, но Шепелева там не оказалось», - объяснил Владимир Борисович.