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31 минуту назад

Отец Фриске пожаловался на отсутствие возможности видеть внука

Ирина Лебедева

Сыну Жанны Фриске Платону скоро исполнится десять лет. И Его дедушка и бабушка по-прежнему лишены возможности видеться с внуком. Как рассказывает отец покойной артистки Владимир Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев всячески этому препятствует, - пишет СтарХит.

Отец Фриске пожаловался на отсутствие возможности видеть внука
Фото: ТАССТАСС

«Остается только ждать. Должно пройти время, чтобы Платон вырос. В этой жизни все имеет свое начало и конец. У каждой палки два конца. И закон бумеранга никто не отменял», — сказал Фриске.

Не помогло даже обращение в суд. Дедушке и бабушке было разрешено видеться с мальчиком при соблюдении определенных условий. Но в реальности ничего не изменилось.

«Судебные приставы не хотят работать. В прошлом году, в августе, прислали письмо, что мы можем видеться с внуком один раз в месяц в субботу. Полтора часа. И пишут, значит, что встречи должны происходить в деревне Раубичи, в Белоруссии. Я один раз съездил, но Шепелева там не оказалось», - объяснил Владимир Борисович.

Кроме того, Фриске очень беспокоит, что у ребенка формируют негативное мнение в отношении родственников покойной матери.

«Платону, насколько я знаю, всякие гадости про нас рассказывают. Когда внук был совсем маленький, ему, якобы, говорили, что мы у него деньги украли. Потом Платону сказали, что бабушки нет — она умерла. Какая-то мразь сказала, понимаете?! Представляете, что происходит? Люди без стыда и совести», — огорчен отец артистки.

Певица Ольга Орлова высказалась о конфликте отца своей бывшей коллеги по музыкальной группе «Блестящие» Жанны Фриске с ее экс-возлюбленным, шоуменом Дмитрием Шепелевым. По словам артистки, она сомневается, что конфликт Фриске с Шепелевым из-за внука Платона разрешится в скором времени

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