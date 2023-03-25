Отец Фриске пожаловался на отсутствие возможности видеть внука

Сыну Жанны Фриске Платону скоро исполнится десять лет. И Его дедушка и бабушка по-прежнему лишены возможности видеться с внуком. Как рассказывает отец покойной артистки Владимир Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев всячески этому препятствует, - пишет СтарХит.
«Остается только ждать. Должно пройти время, чтобы Платон вырос. В этой жизни все имеет свое начало и конец. У каждой палки два конца. И закон бумеранга никто не отменял», — сказал Фриске.
Не помогло даже обращение в суд. Дедушке и бабушке было разрешено видеться с мальчиком при соблюдении определенных условий. Но в реальности ничего не изменилось.
«Судебные приставы не хотят работать. В прошлом году, в августе, прислали письмо, что мы можем видеться с внуком один раз в месяц в субботу. Полтора часа. И пишут, значит, что встречи должны происходить в деревне Раубичи, в Белоруссии. Я один раз съездил, но Шепелева там не оказалось», - объяснил Владимир Борисович.
Кроме того, Фриске очень беспокоит, что у ребенка формируют негативное мнение в отношении родственников покойной матери.
«Платону, насколько я знаю, всякие гадости про нас рассказывают. Когда внук был совсем маленький, ему, якобы, говорили, что мы у него деньги украли. Потом Платону сказали, что бабушки нет — она умерла. Какая-то мразь сказала, понимаете?! Представляете, что происходит? Люди без стыда и совести», — огорчен отец артистки.
Певица Ольга Орлова высказалась о конфликте отца своей бывшей коллеги по музыкальной группе «Блестящие» Жанны Фриске с ее экс-возлюбленным, шоуменом Дмитрием Шепелевым. По словам артистки, она сомневается, что конфликт Фриске с Шепелевым из-за внука Платона разрешится в скором времени