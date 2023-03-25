Борисова пожаловалась на ухудшение здоровья

Дана Борисова много лет страдает от биполярного расстройства. Как известно, телеведущая несколько лет назад прошла курс лечения и реабилитации от зависимости от запрещенных веществ. Но проявившееся полтора десятка лет назад психическое заболевание время от времени дает обострения.