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33 минуты назад

Борисова пожаловалась на ухудшение здоровья

Ирина Лебедева

Дана Борисова много лет страдает от биполярного расстройства. Как известно, телеведущая несколько лет назад прошла курс лечения и реабилитации от зависимости от запрещенных веществ. Но проявившееся полтора десятка лет назад психическое заболевание время от времени дает обострения.

Борисова пожаловалась на ухудшение здоровья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дане приходится даже ложиться на стационарное лечение, - пишут 7days.ru. Сейчас у нее вновь обозначилось ухудшение здоровья

«Наверное, заметили, что у меня опять сильно дрожат руки. При биполярном расстройстве состояние в марте и сентябре у меня резко ухудшается», - сообщила Борисова на своей страничке в социальной сети.

Борисова прокомментировала историю блогеров Чекалиных, которые задолжали государству более 300 миллионов рублей налогов. Телеведущая отметила, что она рада наказанию семьи блогеров, потому что они вели нечестный бизнес и обогащались за счет россиян.

Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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