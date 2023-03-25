Борисова пожаловалась на ухудшение здоровья

Дана Борисова много лет страдает от биполярного расстройства. Как известно, телеведущая несколько лет назад прошла курс лечения и реабилитации от зависимости от запрещенных веществ. Но проявившееся полтора десятка лет назад психическое заболевание время от времени дает обострения.
Дане приходится даже ложиться на стационарное лечение, - пишут 7days.ru. Сейчас у нее вновь обозначилось ухудшение здоровья
«Наверное, заметили, что у меня опять сильно дрожат руки. При биполярном расстройстве состояние в марте и сентябре у меня резко ухудшается», - сообщила Борисова на своей страничке в социальной сети.
Борисова прокомментировала историю блогеров Чекалиных, которые задолжали государству более 300 миллионов рублей налогов. Телеведущая отметила, что она рада наказанию семьи блогеров, потому что они вели нечестный бизнес и обогащались за счет россиян.