Заявление Гагариной испугало ее коллег по шоу «Голос»

В новом сезоне популярного творческого шоу «Голос» наставниками вместе с Полиной Гагариной и Василием Вакуленко (Бастой) стали Антон Беляев и Владимир Пресняков. Все хотят получить в свою команду самых перспективных исполнителей. При этом мужчины довольно жестко подшучивают над единственной женщиной в жюри, - пишет СтарХит.

Полина расстраивается, поскольку в прошлых сезонах сильные конкурсанты охотно шли к ней в команду, но в теперь часто выбирают Преснякова или Басту.

Так, 18-летняя Алина Бахшалиева из Саратова. спела хит Полины «Драмы больше нет». К ней повернулась Гагарина и Баста. Полина начала уговаривать девушку пойти к ней.

«У вас не получится с Полиной, потому что в команде не может быть двух Гагариных», - едко заявил Вакуленко.

Алина сказала, что всегда мечтала спеть с Гагариной. Певица исполнила мечту Бахшалиевой, но отметила, что уже был случай, когда конкурсантка попросила дуэт с ней, однако затем выбрала другого наставника.

И Алина действительно выбрала Басту. Гагарина расплакалась и сделала громкое заявление.

«Все хорошо, но я ухожу!», - сказала певица.

Полина действительно встала с кресла, но Баста перевел все в шутку.

«Она здесь, она не уйдет. У нас же забрали паспорта уже», - сказал он.