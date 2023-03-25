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14 минут назад

«Как же мерзко»: пользователи Сети раскритиковали Галкина за шутки в адрес SHAMAN и Охлобыстина

Вечерняя Москва

Телеведущий и комик Максим Галкин* продолжает проводить свои концерты для западной аудитории — недавно артист устроил «юмористический» перфоманс в Соединенных Штатах.

В Сети раскритиковали Галкина* за шутки в адрес SHAMAN и Охлобыстина
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Во время концерта Галкин попытался высмеять Григория Лепса, Ларису Долину и Олега Газманова, инициировавших создание музыкальной ассоциации для поддержки в России одаренных детей. Также комик в ходе выступления шутил над более молодыми российскими артистами — Сергеем Лазаревым, Полины Гагариной и SHAMAN.

— Как же мерзко! Сколько же злобы за годы накопилось, злость изнутри сожрет. Всем бывшим друзьям достанется, — пишет один из пользователей соцсети «ВКонтакте» в группе «НеМалахов».

Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о своей реакции на шутки юмориста Максима Галкина* в адрес его известной песни «Встанем». По словам артиста, он рад, что телеведущий следит за его творчеством.

В январе Галкин произнес лозунг украинских националистов в ходе выступления в Дубае. Речь идет о лозунге «Слава Украине! Героям слава».

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Шоу-бизнес,Ярослав Дронов,Олег Газманов,Лариса Долина,Сергей Лазарев,Григорий Лепс,Полина Гагарина,
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