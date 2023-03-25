Концерты ДДТ в Москве и других городах вновь перенесли

Выступления рок-группы ДДТ в Москве, Санкт-Петербурге, Магнитогорске, Челябинске и Оренбурге, запланированные на 2023 год, вновь перенесены на неопределенный срок. Об этом говорится на официальном сайте музыкального коллектива.

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Уточняется, что концерты ДДТ в перечисленных городах отменены «по независящим от группы и организаторов причинам». Помимо этого, в сообщении указано, что новые даты выступлений сообщат, «как только появится такая возможность».

«Группа ДДТ искренне благодарит десятки тысяч наших поклонников, купивших билеты во многих городах России, и терпеливо ожидающих наших выступлений. Спасибо, мы это понимаем и ценим», — написано в заявлении.